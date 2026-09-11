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Chandauli News: विधायक ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

Fri, 11 Sep 2026 01:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:36 AM IST
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The MLA listened to the problems of the villagers.
धीना के डेढ़गांवा में आयोजित जनचौपाल में बोलते भाजपा विधायक सुशील सिंह। स्रोत:-जागरूक पाठक
धीना। बरहनी विकासखंड के डेढ़गांवा और बहोरा ग्राम पंचायत के कुशहा गांव में बृहस्पतिवार को जन चौपाल आयोजित की गई। इसमें सैयदराजा विधायक सुशील सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही उनके निस्तारण के निर्देश दिए।
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विधायक ने कहा कि छोटी-मोटी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया गया है, जबकि अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
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जन चौपाल के दौरान विधायक ने गांवों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद डेढ़गांवा गांव में विधायक निधि से निर्मित सीसी रोड का उद्घाटन किया।
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इस दौरान महेंद्र सिंह प्रमुख प्रतिनिधि, अंजली वर्मा नायब तहसीलदार, राजेश सिंह एडीओ कोऑपरेटिव, सुरेश कुमार बिंद एडीओ समाज कल्याण, मनोज कुमार त्रिपाठी एडीओ ग्राम विकास, डॉ. मनोज सिंह पशु चिकित्सा अधिकारी, सूर्य प्रकाश चिकित्सा अधिकारी, मृत्युंजय सिंह दीपू, माया सिंह, धर्मेंद्र सिंह चंदेल, विजयी सिंह प्रधान, शेर सिंह प्रधान प्रतिनिधि, अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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