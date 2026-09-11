Chandauli News: विधायक ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

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विधायक ने कहा कि छोटी-मोटी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया गया है, जबकि अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।जन चौपाल के दौरान विधायक ने गांवों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद डेढ़गांवा गांव में विधायक निधि से निर्मित सीसी रोड का उद्घाटन किया।इस दौरान महेंद्र सिंह प्रमुख प्रतिनिधि, अंजली वर्मा नायब तहसीलदार, राजेश सिंह एडीओ कोऑपरेटिव, सुरेश कुमार बिंद एडीओ समाज कल्याण, मनोज कुमार त्रिपाठी एडीओ ग्राम विकास, डॉ. मनोज सिंह पशु चिकित्सा अधिकारी, सूर्य प्रकाश चिकित्सा अधिकारी, मृत्युंजय सिंह दीपू, माया सिंह, धर्मेंद्र सिंह चंदेल, विजयी सिंह प्रधान, शेर सिंह प्रधान प्रतिनिधि, अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद