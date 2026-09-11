Chandauli News: वेतन बढ़ाने के लिए कर्मचारियों ने उठाई आवाज

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कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से चिकित्सालय में पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें काफी कम मानदेय मिल रहा है।सफाई कर्मियों और माली को मात्र 7800 रुपये तथा सुपरवाइजर को 10800 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सफाई कर्मियों और माली के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इससे उनमें नाराजगी है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके वेतन में भी उचित वृद्धि की जाए।पत्र सौंपने वालों में सुनील कुमार, सनी कुमार, आशीष, राधेश्याम, रामानंद, विजय कुमार, मुन्नू प्रसाद, संदीप सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे।