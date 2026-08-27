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Chandauli News: बारिश के दौरान बिजली गिरने से आठ ट्रांसफॉर्मर जले

Thu, 27 Aug 2026 02:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:01 AM IST
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Eight transformers were burnt due to lightning strikes during the rain.
पीडीडीयू नगर के काली महाल में ट्रांसफार्मर की मरम्मत करते ​कर्मचारी। स्रोत:-जागरूक पाठक
पीडीडीयू नगर/ताराजीवनपुर।
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जिले में मंगलवार रात से बुधवार भोर तक हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से चंदासी और अलीनगर उपकेंद्र से जुड़े विभिन्न क्षमता के आठ ट्रांसफॉर्मर जल गए। इससे हजारों घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बारिश थमने के बाद बिजलीकर्मियों ने जले ट्रांसफॉर्मरों को बदलने और लाइन दुरुस्त करने का काम शुरू किया। वहीं, कई उपकेंद्रों के स्विच यार्ड में घुटनों तक पानी भर जाने से कर्मचारियों को काम करने में परेशानी हुई।
बिजली गिरने से चंदासी उपकेंद्र से जुड़े कालीमहाल और चांदमारी में 400-400 केवीए, ओड़वार में 250 केवीए और हरिशंकरपुर में 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर जल गया। इसी तरह अलीनगर उपकेंद्र से जुड़े अलीनगर में 400 और 250 केवीए, मवई खुर्द में 25 केवीए और तारनपुर में 100 केवीए के ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गए। एक साथ कई ट्रांसफॉर्मर जलने से संबंधित मोहल्लों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई।
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बिजली न रहने से मोबाइल चार्ज करने के साथ पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई। लगातार बारिश के कारण चंदासी और अलीनगर पावर हाउस के स्विच यार्ड में पानी भर गया, जिससे बिजलीकर्मियों को मरम्मत कार्य में दिक्कत हुई।
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विद्युत निगम के जेई हर्षित राय ने बताया कि बारिश के दौरान बिजली गिरने से ट्रांसफॉर्मर जले हैं। बारिश के कारण मरम्मत कार्य प्रभावित हुआ। बारिश थमने के बाद लाइन स्टाफ को लगाया गया है। जले ट्रांसफॉर्मरों को बदलने और लाइन दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
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