Chandauli News: 24 लाख से बनेगी नाली
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बुधवार को नाली निर्माण के लिए चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता ने भूमि-पूजन किया।
कोतवाली के सामने दक्षिणी लेन जोगिविरा स्टेशन रोड के पास 24 लाख रुपये से नाली निर्माण कार्य किया जाएगा। यह कार्य राज्य सेक्टर योजना के तहत होगा।
इससे स्टेशन रोड पर होने वाले 20 साल से जल भराव से छुटकारा मिल जाएगा।
चेयरमैन ने बताया कि यहां पर बारिश होने पर जलभराव की समस्या बनी रहती थी, इससे लोगों को परेशानी होती थी। यहां जल निकासी को सुगम बनाने के लिए नाली निर्माण कराया जा रहा है। इससे निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। अभी तक नाली का निर्माण नहीं कराया गया था। जिसको लेकर पालिका ने पहल करते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था। संवाद
विज्ञापन
कोतवाली के सामने दक्षिणी लेन जोगिविरा स्टेशन रोड के पास 24 लाख रुपये से नाली निर्माण कार्य किया जाएगा। यह कार्य राज्य सेक्टर योजना के तहत होगा।
इससे स्टेशन रोड पर होने वाले 20 साल से जल भराव से छुटकारा मिल जाएगा।
चेयरमैन ने बताया कि यहां पर बारिश होने पर जलभराव की समस्या बनी रहती थी, इससे लोगों को परेशानी होती थी। यहां जल निकासी को सुगम बनाने के लिए नाली निर्माण कराया जा रहा है। इससे निकासी व्यवस्था बेहतर होगी। अभी तक नाली का निर्माण नहीं कराया गया था। जिसको लेकर पालिका ने पहल करते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था। संवाद