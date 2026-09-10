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लोक अदालत में आपसी समझौते से सुलझेंगे वाद : अमित

Thu, 10 Sep 2026 12:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:52 AM IST
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Disputes will be resolved through mutual agreement in Lok Adalat: Amit
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश आगामी 12 सितंबर 2026 को न्यायालय परिसर में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक भागीदारी को लेकर बुधवार को जागरूकता वैन रवाना किया गया। प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही अमित वर्मा ने वैन को हरी झंडी दिखाई। बताया कि लोक अदालत 12 सितंबर को 10 बजे से आयोजित होगा।
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बताया कि लोक अदालत की जागरूकता को लेकर यह वाहन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लोक अदालत के उद्देश्य और लाभों की जानकारी देगा। बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सुलह से वादों का त्वरित निस्तारण करना है। इससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। साथ ही उनके समय और धन की बचत होती है। समझौता योग्य मामलों का नियमानुसार निस्तारण कराया जा सकता है। उन्होंने आमजन और वादकारियों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। बताया कि इससे वे आपसी सहमति से अपने विवादों का सरल समाधान करा सकते हैं। मौके पर अपर जिला जज दुर्गेश, लोकेश मिश्रा, आनंद मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार सिंह सहित कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे।
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