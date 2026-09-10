Chandauli News: दही अंकित की टीम ने फोड़ी मटकी

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औराई ब्लाॅक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कोइलरा में बुधवार को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के छठवें दिन बुधवार को दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शिवम, अंश व अंकित की टीम ने प्रतिभाग किया। दही हांडी सजाने में अंकित, कुलदीप, मनीष, गौरव, आर्यन, मिथिलेश, आकाश, अनीस, मनीष ने सहयोग किया। प्रतियोगिता में पहले चक्र में अंश की टीम से शिवम और दूसरे चक्र में अंकित की टीम से मनीष मटकी फोड़ने में सफल रहे। प्रतियोगिता के दौरान ही पानी की फुहार होने से बच्चे आनंदित हो गए। मटकी फोड़ने में कुमार, शिवम, अंश विश्वकर्मा,आकाश,अंकित, नैन्सी आदि ने सहयोग प्रदान किया। प्रभारी प्रधानाध्यापक ज्योति कुमारी द्वारा विजेता बच्चों को एवं बाकी प्रतिभागी बच्चों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।