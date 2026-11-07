Chandauli News: 1267 स्कूलों में बच्चों को दिया गया हलवा और उपमा

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मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निर्देश पर यह व्यवस्था फरवरी 2027 के तीसरे सप्ताह तक यानी 14 सप्ताह तक जारी रहेगी। निर्धारित रोस्टर के अनुसार पहले और तीसरे सप्ताह में सूजी का मीठा हलवा, जबकि दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह में सूजी का नमकीन उपमा दिया जाएगा। इसके बाद भी इसी क्रम को दोहराया जाएगा।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि बच्चों को अतिरिक्त पोषण देने के साथ भोजन में विविधता और स्वाद का ध्यान रखा गया है। इस पहल से बच्चों के शारीरिक विकास और स्वास्थ्य में सुधार के साथ विद्यालयों में उनकी उपस्थिति और भोजन के प्रति रुचि बढ़ने की उम्मीद है।उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी और पारदर्शी संचालन के लिए 14 और 30 अक्तूबर को जारी पत्रों के माध्यम से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उभोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं।