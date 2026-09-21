Chandauli News: कंटेनर में बने गुप्त बक्से से 1.25 करोड़ का गांजा बरामद, एक गिरफ्तार

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सीओ अरुण सिंह ने बताया कि एएनटीएफ यूनिट गाजीपुर और अलीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में झारखंड से गांजे की खेप कटरिया क्षेत्र में लाई जा रही है। इसके बाद संयुक्त टीम ने कटरिया सर्विस लेन पर घेराबंदी कर संदिग्ध कंटेनर को रोक लिया। कंटेनर की तलाशी लेने पर केबिन के ऊपरी हिस्से में एक गुप्त बक्सा मिला। उसे खोलने पर प्लास्टिक की आठ बोरियां बरामद हुईं।बोरियों के अंदर 120 बंडलों में 2 क्विंटल 51 किलो 200 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने गांजे को कब्जे में लेकर कंटेनर को भी सीज कर दिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से मोबाइल फोन, निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और 900 रुपये नकद बरामद हुए। उन्होंने बताया कि मामले में अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांजे की आपूर्ति और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।झारखंड से लाकर रामनगर में देना था मालपुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी बजरंग कुमार सिंह ने बताया कि बोकारो निवासी मंटू सिंह ने गांजा कंटेनर में लदवाकर रामनगर पहुंचाने के लिए दिया था। रामनगर में किसी व्यक्ति को गांजे की खेप सौंपने के बाद पैसे लेकर वापस जाना था। पुलिस अब मंटू सिंह समेत तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।