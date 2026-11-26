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इस दौरान वार्ड-6 सिविल लाइन पूर्वी की सभासद एवं भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य मीना विश्वकर्मा और शासन की ओर से नामित सभासद एवं भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष पूजा जायसवाल ने महिलाओं से संवाद किया।दोनों ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र महिलाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।उन्होंने पहले से योजनाओं का लाभ ले रही महिलाओं से भी बातचीत की। अन्य पात्र महिलाओं को योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की।