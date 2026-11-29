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चंदौली। सदर ब्लॉक परिसर में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 60 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच विवाह की रस्में पूरी कराई गईं। समारोह में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपतियों को सुखमय दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार भेंट कर नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं।समारोह में सदर ब्लाॅक के 46, नियामताबाद ब्लाॅक के 11 और नगर पालिका परिषद मुगलसराय के तीन जोड़े शामिल हुए। नवदंपतियों को गृहस्थी का सामान दिया गया। योजना के तहत हर कन्या के खाते में 64 हजार रुपये भेजे गए। ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह बबलू के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रमेश जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बनी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह की चिंता से राहत मिलती है। सरकार योजना के माध्यम से बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देने के साथ ही सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रख रही है। सरकार प्रति जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च कर रही है। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाते हैं, जबकि 21 हजार रुपये की गृहस्थी की सामग्री दी जाती है। शेष धनराशि समारोह में भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च की जाती है।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किए गए। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य दिलीप सोनकर, सुरेंद्र यादव, बीडीओ धनंजय सिंह, एडीओ आलोक सिंह, बजरंगी पांडेय, आरबी यादव, राजेश विश्वकर्मा, अजीत, दीपक प्रसाद, पूजा, शशांक प्रसाद और नागेंद्र मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।