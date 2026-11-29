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फोरलेन निर्माण के दौरान सड़क के बीच बने पुराने कट बंद कर नए कट बनाए गए थे। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन के प्रमुख वीआईपी गेट के सामने का कट भी बंद कर दिया गया था। इससे काफी परेशानी हो रही थी। दुकानदारों को भी सड़क की दूसरी लेन में जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था। स्थानीय दुकानदारों और रेल यात्रियों ने विधायक को समस्या से अवगत कराते हुए कट खुलवाने की मांग की थी। शनिवार को विधायक रमेश जायसवाल ने जिलाधिकारी से बात की। इसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने बंद कट को तोड़वा दिया। विज्ञापन

कोट

विधायक रमेश जायसवाल ने जिला प्रशासन को लोगों की दिक्कतों से अवगत कराया था। इसके बाद शनिवार को जिला प्रशासन का आदेश लोक निर्माण विभाग को मिला। आदेश मिलने पर जेसीबी मंगाकर बंद कट को तोड़कर हटा दिया गया। विज्ञापन विज्ञापन

राजेश कुमार, एक्सईएन,लोक निर्माण विभाग फोरलेन निर्माण के दौरान सड़क के बीच बने पुराने कट बंद कर नए कट बनाए गए थे। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन के प्रमुख वीआईपी गेट के सामने का कट भी बंद कर दिया गया था। इससे काफी परेशानी हो रही थी। दुकानदारों को भी सड़क की दूसरी लेन में जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था। स्थानीय दुकानदारों और रेल यात्रियों ने विधायक को समस्या से अवगत कराते हुए कट खुलवाने की मांग की थी। शनिवार को विधायक रमेश जायसवाल ने जिलाधिकारी से बात की। इसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने बंद कट को तोड़वा दिया।कोटविधायक रमेश जायसवाल ने जिला प्रशासन को लोगों की दिक्कतों से अवगत कराया था। इसके बाद शनिवार को जिला प्रशासन का आदेश लोक निर्माण विभाग को मिला। आदेश मिलने पर जेसीबी मंगाकर बंद कट को तोड़कर हटा दिया गया।राजेश कुमार, एक्सईएन,लोक निर्माण विभाग

पीडीडीयू नगर। रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेट के सामने फोरलेन निर्माण के दौरान बंद किए गए कट को शनिवार को लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी से तोड़वा दिया। कट बंद होने से रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों, रेल कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और स्थानीय दुकानदारों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था। स्थानीय भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने जिला प्रशासन को लोगों की इस समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर बंद कट को खुलवा दिया गया।