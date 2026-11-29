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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में विशेष लोक अदालत लगी। इस दौरान ई-सेवा केंद्र पर सेतु पोर्टल के माध्यम से भी मामलों का निस्तारण कराया गया। इससे वाहन स्वामियों को लंबित चालानों के निपटारे में सुविधा मिली।जनपद न्यायाधीश विवेक त्रिपाठी ने पक्षकारों को लोक अदालत के महत्व की जानकारी दी। कहा कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित, सुलभ और सरल न्याय प्राप्त किया जा सकता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़ ने बताया कि 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें प्री-लिटिगेशन, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर, भरण-पोषण, चेक बाउंस, मोटर वाहन अधिनियम और शमनीय आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व, चकबंदी, बैंक रिकवरी, श्रम, बीमा, बिजली और टेलीफोन संबंधी विवादों के साथ जलकर व नगर पालिका कर निर्धारण के विरुद्ध अपील भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर लंबित मामलों का निस्तारण कराने की अपील की।