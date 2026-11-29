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कमालपुर। क्षेत्र के माधोपुर गांव में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय कथा वाचिका पंडित गौरांगी गौरी ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य को ज्ञान मिलता है और जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। वह सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू के आवास पर श्रीमद्भागवत कथा में प्रवचन दे रही थीं।कथा के दौरान कर्दम ऋषि और देवहूति के प्रसंग का वर्णन किया। कर्दम ऋषि तपस्या में लीन रहे, देवहूति उनकी सेवा में समर्पित रहीं। बाद में भगवान कपिल का जन्म हुआ। उन्होंने माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद कथा वाचिका ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग सुनाया। भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप और विवाह की रोचक कथा सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। इस दौरान पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू और उनके परिवार ने श्रोताओं पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर स्वागत किया।इनसेटकथा में पहुंचे बिहार के कैबिनेट मंत्री जमा खानमाधोपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालु जुटे।तीसरे दिन बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जमा खान, मुगलसराय के पूर्व प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव, जिला पंचायत सदस्य अंजनी सिंह और समाजवादी पार्टी के विधानसभा महासचिव आतिफ खान, रामजन्म यादव, अंजनी सिंह, अखिलेश सिंह और मुकेश मौर्य सहित कई लोग मौजूद रहे। कथा वाचिका ने उन्हें स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। संवाद