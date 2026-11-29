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मुख्य अतिथि डॉ. राम आधार जोसेफ ने पदाधिकारियों से किसानों की समस्याओं को लेकर गांव-गांव पहुंचने और किसानों से मिल कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि संगठन में पद मिलना बड़ी बात नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना जरूरी है। किसान कांग्रेस की पहचान तभी बनेगी, जब उसके पदाधिकारी किसानों के सुख-दुख में साथ खड़े होंगे। जोसेफ ने कहा कि चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहां के किसान खाद, बीज, सिंचाई, बिजली, धान खरीद और फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है।धान खरीद केंद्रों पर किसानों की परेशानी, खाद-बीज की उपलब्धता, नहरों में पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, छुट्टा पशुओं से फसलों की सुरक्षा, फसल बीमा और सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाना प्रमुख मुद्दे हैं। बैठक में विनोद सिंह, मुकेश गौतम, चंद्रकला, श्याम सुंदर दुबे, यशवंत मौर्य, फूलचंद्र मौर्य, योगेंद्र यादव, सुदामा तिवारी, नरेंद्र प्रताप सिंह, नरेंद्र तिवारी, अभिषेक पांडेय, प्रदीप यादव, धीरेंद्र प्रताप सिंह, सौरभ पांडेय, जितेंद्र, विनय तिवारी, विशुन सोनकर, संजय यादव, प्रदीप मौर्य और अवधेश मौजूद रहे।