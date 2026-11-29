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किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम की सूचना पर पुलिस और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने किसानों को समझाकर शांत कराया और व्यवस्थित तरीके से खाद वितरण कराया। इसके बाद किसानों ने जाम समाप्त कर दिया।समितियों पर खाद लेने के लिए इन दिनों किसानों की भीड़ लग रही है। कम मात्रा में खाद आने और अधिक किसानों के पहुंचने से अव्यवस्था हो रही है। कस्बा स्थित बहुद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर खाद आने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिली। इससे नाराज किसानों ने सुबह 11 बजे धानापुर-सकलडीहा मार्ग पर जाम लगा दिया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।जाम की सूचना पर पुलिस के साथ एडीओ कृषि अभिषेक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाया और जाम समाप्त कराया। समिति पर व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से खाद वितरण शुरू कराया। अधिकारी ने किसानों को संबंधित क्षेत्र के अनुसार खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की।30 मिनट तक जाम रहने से धानापुर-सकलडीहा मुख्य मार्ग पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एडीओ एजी अभिषेक कुमार ने बताया कि खाद वितरण शुरू होने पर जाम समाप्त हुआ। वितरण की अव्यवस्था को दूर किया गया।