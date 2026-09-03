Chandauli News: औरवाटांड़ व छानपाथर जलप्रपात पर्यटकों के लिए बंद

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पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने बारिश कम होने तक दोनों पर्यटन स्थलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। रेंजर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि औरवाटांड़ बांध में पानी अधिक होने के कारण 12 से 15 फाटक खोले जा रहे हैं। इससे जलप्रपात पर पानी तेज गति से बह रहा है। उन्होंने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए कुछ दिनों तक दोनों जलप्रपातों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बारिश कम होने और जलस्तर सामान्य होने के बाद स्थिति की समीक्षा कर पर्यटन स्थलों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया जाएगा।

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नौगढ़। वनांचल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण औरवाटांड़ जलप्रपात और छानपाथर में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ने से औरवाटांड़ बांध के फाटक खोलकर लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे दोनों जलप्रपातों में पानी का बहाव तेज हो गया है।