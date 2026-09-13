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Chandauli News: पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश, पशु तस्करों का वाहन पलटा

Sun, 13 Sep 2026 01:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:04 AM IST
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Attempt to crush police team, animal smugglers' vehicle overturns
पीडीडीयू नगर। पशु तस्करों ने शुक्रवार की रात दो स्थानों पर पुलिस टीम को वाहन से कुचलने की कोशिश की। एक घटना में पशु तस्करों का वाहन पलट गया, जबकि दूसरी घटना में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल नौ मवेशी मुक्त कराए हैं।
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चंदौली कोतवाली पुलिस शुक्रवार रात माटीगांव तिराहे पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने एक पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया। कोतवाली प्रभारी विंदेश्वर पांडेय ने बताया कि चालक ने वाहन रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। इस बीच वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया और सड़क किनारे पलट गया। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो चालक भाग गया। वाहन से 7 मवेशी मुक्त कराए गए। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है।
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इसी तरह अलीनगर पुलिस पचफेड़वा रिंग रोड के पास वाहनों की जांच कर रही थी। थाना प्रभारी गगनराज सिंह ने बताया कि एक पिकअप को रोकने का प्रयास किया गया तो चालक ने पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और उसमें सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वाहन से दो मवेशी मुक्त कराए गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वाराणसी के छोटा लालपुर निवासी आयुष महतो और बिहार के कैमूर निवासी सिपुल सिंह के रूप में हुई है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे मवेशी लेकर पश्चिम बंगाल जा रहे थे।
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