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Chandauli News: नए कॉलेज खोलने के लिए करना होगा आवेदन

Sat, 12 Sep 2026 12:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:59 AM IST
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Application will have to be made for opening new colleges
। काशी नरेश विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालय में बीएड को छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम शुरू करने और नए कॉलेज की संबद्धता के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
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विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन की ओर से जारी समय-सारिणी से महाविद्यालयों एवं संस्थानों को अवगत करा दिया है। केएनयू के कुल सचिव डॉ. महेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर निर्धारित की गई है। इसके बाद एक नवंबर से पांच जनवरी 2027 तक ऑनलाइन जमा प्रस्तावों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाएगा।
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20 जनवरी 2027 तक अनापत्ति आदेश ऑनलाइन जारी किया जाना है।शासन में अनापत्ति अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2027 रखी गई है। संस्थाओं की ओर से निरीक्षण मंडल के गठन के लिए 28 फरवरी तक आवेदन किया जाना है।
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निरीक्षण मंडल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पांच अप्रैल 2027, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2027 निर्धारित की गई है।

कुलसचिव ने संबंधित महाविद्यालयों एवं संस्थानों से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने और आवश्यक औपचारिकताएं समय से पूरी करने का अनुरोध किया है। संवाद
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