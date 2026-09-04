Chandauli News: फसल देखने गया युवक बाढ़ के पानी में डूबा, मौत

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दैथा गांव निवासी स्व. सुदेश्वर पांडेय का पुत्र रामदेव पांडेय (20) कर्मनाशा की बाढ़ में डूबे अपने खेत देखने गया था। खेत के पास अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। युवक को डूबता देख आसपास मौजूद लोग पहुंचे और काफी प्रयास के बाद उसे बाहर निकाला। इसके बाद उसे नवीन पीएचसी सैयदराजा ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मां और भाई के विलाप से लोगों की आंखों नम हो गईं। घटना की जानकारी पाकर सैयदराजा विधायक सुशील सिंह भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इस संबंध में थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल ने बताया कि पानी में डूबने से युवक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।