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Chandauli News: 10 साल से जर्जर सड़क का 70 लाख रुपये से होगा नवनिर्माण

Tue, 01 Sep 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:13 AM IST
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A road that has been in a dilapidated state for 10 years will be reconstructed at a cost of 70 lakh.
अदसड़ बहोरा क्षतिग्रस्त मार्ग। संवाद
पीडीडीयू नगर/कंदवा। सैयदराजा विधानसभा क्षेत्र के बरहनी विकासखंड में अदसड़-बहोरा मार्ग से बसंतपुर तक करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क का नवनिर्माण होगा। इस पर 70 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
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करीब 10 वर्षों से जर्जर सड़क के निर्माण की ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग और सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह की पहल पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड ने नवनिर्माण की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी है। शासन से स्वीकृति और धनराशि मिलने के बाद निर्माण कराया जाएगा।
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करीब 15 वर्ष पहले जिला पंचायत की ओर से अदसड़-बहोरा मार्ग से बसंतपुर तक सीसी मार्ग का निर्माण कराया गया था। समय के साथ सड़क क्षतिग्रस्त होती गई।
इस मार्ग से बसंतपुर, अरंगी, बहेरा, बकौड़ी, दरौली, सिसौरा सहित करीब 10 गांवों के लगभग 12 हजार लोगों का आवागमन होता है। सड़क खराब होने से स्कूली बच्चों, वृद्धों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी होती है।
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