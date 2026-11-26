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यह जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने दी। सीनियर वर्ग में आदर्श जनता इंटर कॉलेज चतुरीपुर की राखी और दीपा चयनित हुईं। किसान इंटर कॉलेज बरहनी की अवंतिका सिंह और प्रियांशी सिंह का भी चयन हुआ। पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सैयदराजा से रुपाली कुमार मौर्य और साक्षी सिंह भी इसमें शामिल हैं।जूनियर वर्ग में यूपीएस तुरवा धानापुर की शिवानी गुप्ता और रितिका का चयन हुआ। यूपीएस जूड़ा हरधन चहनिया की अंशानी और परिनिति भी इसमें शामिल हैं। प्रतियोगिता में वैज्ञानिक विषयों पर प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण व मूल्यांकन होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संवाद