फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Youth killed uncle injured after being hit by Canter truck on highway in Bulandshahr

हाईवे पर पीछे से आई मौत: बुलंदशहर में कैंटर ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को रौंदा, युवक की गई जान

Wed, 09 Sep 2026 05:39 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 09 Sep 2026 05:39 PM IST
सार

बुलंदशहर में हाईवे 34 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

विज्ञापन
Youth killed uncle injured after being hit by Canter truck on highway in Bulandshahr
बुलंदशहर में भीषण हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोतवाली देहात क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। तेज रफ्तार से आ रहे एक बेकाबू कैंटर ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में सिकंदराबाद निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

विज्ञापन


यह दुखद घटना हाईवे 34 पर स्थित गांव दरियापुर के पास घटित हुई। मृतक युवक की पहचान अनुज के रूप में की गई है। अनुज अपने चाचा बुद्धपाल के साथ सिकंदराबाद से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित कैंटर ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। 
विज्ञापन


टक्कर इतनी जोरदार थी कि अनुज को संभलने का मौका नहीं मिला और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। उसके चाचा बुद्धपाल को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायल बुद्धपाल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक अनुज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मृतक युवक अनुज सिकंदराबाद का रहने वाला था। वह अपने चाचा बुद्धपाल के साथ बुलंदशहर जा रहा था। हादसे में बुद्धपाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक अनुज के शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed