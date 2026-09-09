हाईवे पर पीछे से आई मौत: बुलंदशहर में कैंटर ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को रौंदा, युवक की गई जान

कोतवाली देहात क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। तेज रफ्तार से आ रहे एक बेकाबू कैंटर ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में सिकंदराबाद निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

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यह दुखद घटना हाईवे 34 पर स्थित गांव दरियापुर के पास घटित हुई। मृतक युवक की पहचान अनुज के रूप में की गई है। अनुज अपने चाचा बुद्धपाल के साथ सिकंदराबाद से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। यात्रा के दौरान, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित कैंटर ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जोरदार थी कि अनुज को संभलने का मौका नहीं मिला और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। उसके चाचा बुद्धपाल को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायल बुद्धपाल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक अनुज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।मृतक युवक अनुज सिकंदराबाद का रहने वाला था। वह अपने चाचा बुद्धपाल के साथ बुलंदशहर जा रहा था। हादसे में बुद्धपाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक अनुज के शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।