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यूपी: बारिश के बाद घर की छत गिरी, बाल-बाल बचे लोग, आंगन की ओर खड़े पशु आए मलबे की चपेट में

Sun, 06 Sep 2026 06:46 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, खुर्जा (बुलंदशहर)
अमर उजाला नेटवर्क, खुर्जा (बुलंदशहर) Published by: Akash Dubey Updated Sun, 06 Sep 2026 06:46 PM IST
सार

नगलिया उदयभान में बारिश के कारण एक मकान की छत टूटकर गिर गई। बड़ा हादसा टल गया, पर दो पशु चोटिल हुए और सामान खराब हो गया। प्रशासन जांच कर रहा है।

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House roof collapses after rain people have a narrow escape
घर में पड़ा मलबा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बुलंदशहर जिले के खुर्जा के अरनिया थाना क्षेत्र के नगलिया उदयभान में बारिश के बाद एक मकान की छत टूटकर गिर गई, जिसमें बड़ा हादसा होने से बच गया। छत गिरने से ग्रामीण के दो पशु चोटिल हो गए और कमरे में रखा सामान खराब हो गया।

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नगलिया उदयभान गांव निवासी ओमवीर सिंह ने बताया कि रविवार को सुबह से ही बारिश हो रहा थी, जिसके चलते उनके मकान की छत टपक रही थी। ऐसे में वह और परिवार के अन्य लोग बाहर की ओर आ गए थे। दोपहर करीब ढाई बजे अचानक पीछे वाले कमरे की छत टूटकर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन छत गिरने से आंगन की ओर खड़े पशुओं पर मलबा गिर गया।

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इसमें दोनों पशु मामूली रूप से चोटिल हो गए और कमरे में रखा सामान खराब हो गया। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। वहीं, एसडीएम सतेंद्र सिंह का कहना है कि मकान की छत गिरने की सूचना मिली थी। मौके पर लेखपाल को भेजकर जांच कराई जा रही है।

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