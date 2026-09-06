यूपी: बारिश के बाद घर की छत गिरी, बाल-बाल बचे लोग, आंगन की ओर खड़े पशु आए मलबे की चपेट में

नगलिया उदयभान गांव निवासी ओमवीर सिंह ने बताया कि रविवार को सुबह से ही बारिश हो रहा थी, जिसके चलते उनके मकान की छत टपक रही थी। ऐसे में वह और परिवार के अन्य लोग बाहर की ओर आ गए थे। दोपहर करीब ढाई बजे अचानक पीछे वाले कमरे की छत टूटकर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन छत गिरने से आंगन की ओर खड़े पशुओं पर मलबा गिर गया।