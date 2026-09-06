फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Violent clash breaks out between two groups in middle of road several people from one side injured in Bulandsh

बुलंदशहर: बीच सड़क पर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, एक पक्ष के कई लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, देखें

Sun, 06 Sep 2026 01:43 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 06 Sep 2026 01:43 PM IST
सार

बुलंदशहर में सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर और फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Violent clash breaks out between two groups in middle of road several people from one side injured in Bulandsh
दो पक्षों में मारपीट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बुलंदशहर में सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर और फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन


सीसीटीवी फुटेज में एक पक्ष के तीन-चार लोग एक युवक को खींचकर पीटते हुए साफ दिख रहे हैं। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लात, घूंसे और पत्थर चलाए। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष की कमला देवी और संजय समेत कई लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया था। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। 
विज्ञापन


सड़क पर हुई यह मारपीट की घटना गंभीर प्रकृति की है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों की क्रूरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। एक युवक को घेरकर पीटा जा रहा था, जबकि अन्य लोग पत्थरों से हमला कर रहे थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने पीड़ितों द्वारा दी गई तहरीर को दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज को जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर जब्त किया गया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed