बुलंदशहर: बीच सड़क पर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, एक पक्ष के कई लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, देखें

बुलंदशहर: बीच सड़क पर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, एक पक्ष के कई लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, देखें
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 06 Sep 2026 01:43 PM IST
सार
बुलंदशहर में सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर और फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
बुलंदशहर में सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर और फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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सीसीटीवी फुटेज में एक पक्ष के तीन-चार लोग एक युवक को खींचकर पीटते हुए साफ दिख रहे हैं। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लात, घूंसे और पत्थर चलाए। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष की कमला देवी और संजय समेत कई लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया था। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया।
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सड़क पर हुई यह मारपीट की घटना गंभीर प्रकृति की है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों की क्रूरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। एक युवक को घेरकर पीटा जा रहा था, जबकि अन्य लोग पत्थरों से हमला कर रहे थे।
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पुलिस ने पीड़ितों द्वारा दी गई तहरीर को दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज को जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर जब्त किया गया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।