फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Village Development Officer gets transfer stayed by the court.

Bulandshahar News: ग्राम विकास अधिकारी ने कोर्ट से रुकवाया ट्रांसफर

Thu, 10 Sep 2026 10:42 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:42 PM IST
विज्ञापन
Village Development Officer gets transfer stayed by the court.
ऊंचागांव। ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी ने अपना स्थानांतरण रुकवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।
विज्ञापन

मामले में न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने 11 जून को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक निदेशक पंचायती राज द्वारा पारित 30 मई के आदेश का प्रभाव याचिकाकर्ता के संबंध में स्थगित रहेगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि मामला विचाराधीन है और ग्राम पंचायत अधिकारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का है, उसे बिना सहमति के जिले से बाहर नहीं भेजा जा सकता। अब मामले में निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह ने ग्राम विकास अधिकारी अमित मलिक का स्थानांतरण स्थगित कर दिया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed