Bulandshahar News: घुड़चढ़ी के साथ निकली राम बरात, जयकारों से गूंजा बाजार

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जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर बरात का स्वागत किया। बरात शीतलगंज स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। बरात के स्वागत के लिए श्रद्धालु पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे।जैसे ही लोगों को भगवान श्रीराम के दर्शन हुए, पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। बैंड-बाजों की धुन के बीच बरात आगे बढ़ी। इसके बाद भगवान श्रीराम मंच पर पहुंचे, जहां देर तक सुंदर भजनों की प्रस्तुति हुई। भजनों की मधुर धुन सुनकर मंच के पास मौजूद महिला और पुरुष श्रद्धालु झूमने लगे। इसके बाद माता सीता ने भगवान श्रीराम के गले में वरमाला पहनाई।रीति-रिवाजों के साथ विवाह की रस्में पूरी की गईं। बरात समिति के अध्यक्ष नीरज जिंदल, महामंत्री अमित मित्तल, कोषाध्यक्ष मनमोहन गुप्ता, मोहित गर्ग, प्रभारी दिनेश अग्रवाल मौजूद रहे।