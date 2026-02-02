Bulandshahar News: बैंगनी रंग की पोशाक पहनाकर मां कुष्मांडा को लगाया मालपुआ का भोग

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मंदिर कमेटी के पूर्व प्रधान अनिल महाराज ने बताया कि मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य पर श्रद्धालु अपने वाहनों का पूजन करने भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुख्य पुजारी नंदकिशोर शास्त्री ने बताया कि बुधवार को भजन गायिका संजू सिसोदिया ने अपने सुरीले भजनों से श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। विज्ञापन

आजा मां तुझे दिल ने पुकारा, एक बार मेरे घर भी आ जा मां और अन्य भजन प्रस्तुत किए। वहीं, व्यवस्थाओं में रोहित अग्रवाल, निमिष गर्ग, प्रमोद भारद्वाज, प्रवीण भाटी, प्रशांत, रघु ठाकुर आदि मौजूद रहे। मंदिर कमेटी के पूर्व प्रधान अनिल महाराज ने बताया कि मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य पर श्रद्धालु अपने वाहनों का पूजन करने भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुख्य पुजारी नंदकिशोर शास्त्री ने बताया कि बुधवार को भजन गायिका संजू सिसोदिया ने अपने सुरीले भजनों से श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया।आजा मां तुझे दिल ने पुकारा, एक बार मेरे घर भी आ जा मां और अन्य भजन प्रस्तुत किए। वहीं, व्यवस्थाओं में रोहित अग्रवाल, निमिष गर्ग, प्रमोद भारद्वाज, प्रवीण भाटी, प्रशांत, रघु ठाकुर आदि मौजूद रहे।

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खुर्जा। नगर के प्रसिद्ध श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर में बुधवार को माता के चौथे कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर माता रानी को बैंगनी रंग की पोशाक धारण कर कर उन्हें मालपुआ का भोग लगाया गया। दर्शन के लिए सुबह ही श्रद्धालु लंबी कतार में लगे रहे।