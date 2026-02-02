Bulandshahar News: दाल, तेल, चीनी पर महंगाई की मार

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शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। इसके बाद त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बाजार में खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में बढ़ोतरी का असर फुटकर बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। व्यापारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों के कारण मांग बढ़ने पर कीमतों में और उतार-चढ़ाव हो सकता है।महंगे दाम के कारण ग्राहक अब जरूरत के मुताबिक ही सामान खरीद रहे हैं। चीनी के दाम में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है। गृहिणी विनीता देवी ने बताया कि दाल और खाद्य तेल के बढ़ते दामों ने घर का खर्च बढ़ा दिया है। गृहिणी सुमन ने कहा कि त्योहारों के समय घर का खर्च पहले ही बढ़ जाता है। ऐसे में दाल, तेल और घी के दाम बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है।बाजार में खाद्य पदार्थों का मूल्यखाद्य : 15 दिन पूर्व : वर्तमान भावअरहर दाल : 132 : 150उड़द दाल : 120 : 128मूंग दाल : 102 : 110काबुली चना : 88 : 94चना दाल : 84 : 94चीनी : 50 : 64सरसों तेल (ली) : 175 : 180रिफाइंड तेल (750 एमएल) : 130 : 136नोट - तेल को छोड़ शेष दाम प्रति किलो के हैं। बाजार में गुणवत्ता और ब्रांड के अनुसार भाव में अंतर हो सकता है।