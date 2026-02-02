Bulandshahar News: धम्म चक्र दिवस पर गौतम बुद्ध की प्रतिज्ञाओं को किया याद

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समारोह का शुभारंभ गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैलाश भागमल गौतम ने कहा कि 70 वर्ष पूर्व 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि पर बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। यह बौद्ध इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है।इस अवसर पर योगेश प्रधान, प्रेमपाल व अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही समाज के सभी लोगों को संगठित रहकर एक-दूसरे की मदद करने की अपील की। इस दौरान डॉ. अशोक, मोहित, सुरेश चंद, चंद्रभान, कालू, बंटी, टिंकू, आदित्य गौतम, भगवान दास, कांति और विजय सिंह आदि रहे।