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Bulandshahar News: धम्म चक्र दिवस पर गौतम बुद्ध की प्रतिज्ञाओं को किया याद

Thu, 15 Oct 2026 12:00 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:00 AM IST
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Gautam Buddha's vows were recalled on Dhamma Chakra Day.
खुर्जा के अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते लोग
खुर्जा। सिटी स्टेशन स्थित आंबेडकर पार्क में जाटव विकास मंच के तत्वावधान में बुधवार को 70वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर विचार गोष्ठी हुई। इस अवसर पर बाबा साहब की ओर से दी गई बौद्ध धम्म की 22 प्रतिज्ञाओं को याद किया गया।
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समारोह का शुभारंभ गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैलाश भागमल गौतम ने कहा कि 70 वर्ष पूर्व 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि पर बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। यह बौद्ध इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है।
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इस अवसर पर योगेश प्रधान, प्रेमपाल व अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही समाज के सभी लोगों को संगठित रहकर एक-दूसरे की मदद करने की अपील की। इस दौरान डॉ. अशोक, मोहित, सुरेश चंद, चंद्रभान, कालू, बंटी, टिंकू, आदित्य गौतम, भगवान दास, कांति और विजय सिंह आदि रहे।
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