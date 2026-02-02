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Bulandshahar News: आईपी कॉलेज में एक नवंबर को लगेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर

Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
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बुलंदशहर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी एक नवंबर को एनएच-34 स्थित आईपी कॉलेज कैंपस-2 में विशाल मेगा विधिक सहायता व सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव विकास चौधरी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश संजय सिंह-प्रथम के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य निर्बल वर्ग, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, श्रमिकों और दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।
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आयोजन को प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान में तहसील व ब्लॉक स्तर पर लघु शिविर लगाकर पात्र लाभार्थियों का चिह्नीकरण व पंजीकरण किया जा रहा है। मेगा शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि और श्रम सहित करीब 44 प्रमुख विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे।
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यहां मौके पर ही प्रमाण-पत्र, स्वीकृत पत्र और चेक वितरित किए जाएंगे। उन्होंने जनपदवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की है।
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