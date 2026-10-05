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वीडियो: होटल पैराडाइज में पुलिस की छापेमारी, अर्धग्न हाल में मिले तीन जोड़े; आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद

Mon, 05 Oct 2026 05:56 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, खुर्जा
संवाद न्यूज एजेंसी, खुर्जा Published by: विकास कुमार Updated Mon, 05 Oct 2026 05:56 PM IST
सार

होटल में चल रही अवैध गतिविधियों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने होटल को तुरंत सील करने और संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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Police raided hotel in Khurja and caught three couples
होटल पैराडाइज में पुलिस की छापेमारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के समीप स्थित होटल पैराडाइज में देह व्यापार की सूचना मिलने पर पुलिस ने औचक छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही होटल में हड़कंप मच गया और संचालक मौके से फरार हो गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के कमरों से तीन प्रेमी जोड़ों को आपत्तिजनक व अर्धग्न हालत में हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।

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बिना पहचान सत्यापन के दिए जा रहे थे कमरे
जांच के दौरान पुलिस को होटल के रजिस्टर में पकड़े गए प्रेमी जोड़ों की कोई भी एंट्री दर्ज नहीं मिली। इससे साफ हुआ कि होटल संचालक नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी पहचान पत्र (आईडी) सत्यापन के अवैध रूप से कमरे उपलब्ध करा रहा था। पुलिस ने मौके से होटल के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर और कई आपत्तिजनक वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली हैं।

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एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
होटल में चल रही इन अवैध गतिविधियों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने होटल को तुरंत सील करने और संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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'सील किया जाएगा होटल'
खंड शिक्षा अधिकारी/स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर होटल पैराडाइज को जल्द ही सील किया जाएगा।

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