वीडियो: होटल पैराडाइज में पुलिस की छापेमारी, अर्धग्न हाल में मिले तीन जोड़े; आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद

बिना पहचान सत्यापन के दिए जा रहे थे कमरे

जांच के दौरान पुलिस को होटल के रजिस्टर में पकड़े गए प्रेमी जोड़ों की कोई भी एंट्री दर्ज नहीं मिली। इससे साफ हुआ कि होटल संचालक नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी पहचान पत्र (आईडी) सत्यापन के अवैध रूप से कमरे उपलब्ध करा रहा था। पुलिस ने मौके से होटल के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर और कई आपत्तिजनक वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली हैं।