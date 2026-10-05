बुलंदशहर में दबंगों की बर्बरता: बुजुर्ग दंपती और उनके बेटों को बंधक बनाकर पीटा, महिला को किया निर्वस्त्र
यूपी के बुलंदशहर जिले के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के ढक नगला गांव में दबंगों की हैवानियत सामने आई है। उन्होंने एक बुजुर्ग दंपती और उनके बेटों को घर में बंधक बना लिया। दबंगों पर परिवार को बेरहमी से पीटने का आरोप है। हमले में लोहे की रॉड, पाइप और धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया।
आरोप है कि महिला से अभद्रता की गई। उसके कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र करने का भी प्रयास हुआ। मारपीट और बंधक बनाने की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। परिवार की चीख-पुकार सुनकर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिवार को दबंगों के चंगुल से मुक्त कराया।