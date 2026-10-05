बुलंदशहर में दबंगों की बर्बरता: बुजुर्ग दंपती और उनके बेटों को बंधक बनाकर पीटा, महिला को किया निर्वस्त्र

यूपी के बुलंदशहर जिले के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के ढक नगला गांव में दबंगों की हैवानियत सामने आई है। उन्होंने एक बुजुर्ग दंपती और उनके बेटों को घर में बंधक बना लिया। दबंगों पर परिवार को बेरहमी से पीटने का आरोप है। हमले में लोहे की रॉड, पाइप और धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया।

विज्ञापन