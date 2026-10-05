शराबी शिक्षक: नशे में पहुंचा स्कूल, छठी के छात्र को पीटा फिर पंखे से लटकाया; आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा

शिक्षक पर होगी कार्रवाई

घटना की सूचना मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) गोपाल त्यागी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों को शांत कराते हुए कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शुरुआती जांच के आधार पर आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस अमानवीय घटना ने परिषदीय विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।