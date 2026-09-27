बुलंदशहर: शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, छत गिरने से कई लोग घायल; हायर सेंटर रेफर

कोतवाली खुर्जा नगर की जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव मौजपुर में रविवार देर शाम निकाह के दौरान हादसा हो गया। विदाई कार्यक्रम के वक्त मकान की छत अचानक भरभराकर ढह गई, जिसमें दबकर चार महिलाओं समेत छह लोग घायल हो गए। आनन-फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से दो गंभीर रूप से घायल महिलाओं को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है।

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गांव मौजपुर निवासी फयाज की पुत्री सिमरन का रविवार को निकाह था। देर शाम करीब आठ बजे घर की छत पर विदाई की रस्में चल रही थीं। छत लोहे के गाटर और पत्थर की पटिया से बनी थी। बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान अचानक छत के चार गाटर खिसक गए, जिससे छत का एक हिस्सा मलबे समेत नीचे आ गिरा।हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर नीचे दबीं आबिदा (36), सीमा (40), रिहाना (35), आयशा (22) समेत छह लोगों को बाहर निकाला। चिकित्सकों ने आबिदा और सीमा की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना से शादी की खुशियां अफरा-तफरी में बदल गईं। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है।