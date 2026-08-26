दूसरे मर्द के प्यार में पति का कत्ल: पहले पिलाई अपने पैसों की शराब, फिर गला घोंटा, 16 साल पहले हुई थी शादी

यूपी के बुलंदशहर जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव बहलीमपुरा में अवैध संबंधों का विरोध करने पर सोमवार की रात में पत्नी ने तौलिये से पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। रिश्तेदारों के पहुंचने से पहले ही पत्नी ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। रिश्तेदारों को संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के समय आरोपी पत्नी, मृतक पति, उनकी आठ वर्ष की बेटी मानसी घर पर थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की मां अंगूरी देवी ने आरोपी पुत्रवधू के खिलाफ बेटे की हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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