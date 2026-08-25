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Bulandshahar News: आईआईए की बैठक में उद्योगों की समस्याओं को उठाने पर विचार

Tue, 25 Aug 2026 11:01 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:01 PM IST
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Consideration to raise the problems of industries in IIA meeting
सिकंदराबाद। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) सिकंदराबाद चैप्टर की गोष्ठी एवं मंथन बैठक सोमवार को सचिन होटल में हुई। इसमें आगामी सत्र 2026-27 की गतिविधियों की रूपरेखा तय की गई।
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क्षेत्र के उद्योगों की समस्याओं को प्रशासन और आईआईए के उच्च पदाधिकारियों के समक्ष उठाने की रणनीति बनी। उद्यमियों से जुड़े नीतिगत, प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रयास किया जाएगा।
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आईआईए की 35वीं वार्षिक आम सभा और प्रतिष्ठित एमएसएमई अवार्ड-2026 का आयोजन एक सितंबर को सुबह 10 बजे द वेडिंग डॉट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में होगा, जहां उत्कृष्ट उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। डिविजनल अध्यक्ष राकेश बंसल, चैप्टर अध्यक्ष पीके शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सदस्यों से संगठन को मजबूत बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए।
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