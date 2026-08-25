Bulandshahar News: एसडीएम सिकंदराबाद ने सुनीं पूर्व सैनिकों की समस्याएं

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मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तरण भी किया। इस दौरान परिषद के तहसील अध्यक्ष गुलवीर सिंह और अन्य सदस्यों ने एसडीएम दिनेश चंद्र को सम्मानित किया। एसडीएम ने कहा कि पूर्व सैनिकों कभी भी अपनी समस्या लेकर उनके पास आ सकते हैं।तहसीलदार संचय कुमार ने भी पूर्व सैनिकों की समस्या के निस्तारण के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। बैठक में कैप्टन बालेश्वर यादव, जगदीश, कटार सिंह, धर्मजित शर्मा, चंद्रवीर सिंह, सतेंद्र सिंह, शशि कुमारी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।