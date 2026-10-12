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Hapur News: गौरव प्रताप बने भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष

Mon, 12 Oct 2026 11:56 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:56 PM IST
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Gaurav Pratap appointed District President of BJP Kisan Morcha.
गौरव प्रताप सिंह।
हापुड़। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चाैधरी ने प्रदेश के कुछ जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। कभी रालोद के जिलाध्यक्ष रहे गौरव प्रताप सिंह को मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नली हुसैनपुर निवासी गौरव प्रताप करीब चार साल पहले भाजपा में शामिल हुए। हालांकि वे लंबे समय तक हाशिये पर रहे। अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
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