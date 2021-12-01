Hapur News: रोता रहा पति...प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी महिला
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:01 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:01 AM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। कोतवाली के गंगा खादर क्षेत्र के गांव निवासी महिला सोमवार को पति को छोडकऱ प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। कोतवाली की हेल्प डेस्क पर बैठी महिला को परिजनों और ग्रामीणों ने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वह पति के साथ जाने को राजी नहीं हुई।
बार-बार समझाने के बावजूद महिला बच्चे को साथ लेकर अपने पति के साथ रहने के बजाय प्रेमी के पास जाने की इच्छा जताती रही। महिला का कहना था उसकी शादी को चार साल बीत गए हैं, उसका पति सही ढंग से घर के खर्चे नहीं चला पाता है, इसलिए वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है।
इस दौरान पति भी उसे समझाने का प्रयास करता रहा लेकिन महिला ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन और गांव के कुछ लोग भी कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने महिला को परिवार के साथ रहने और अपना फैसला बदलने के लिए समझाया। इसके बावजूद महिला अपनी जिद पर कायम रही।
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सीओ राहुल यादव का कहना है कि परिवार की काउंसलिंग कराई जा रही है। दो परिवारों के बीच का मामला है।
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बार-बार समझाने के बावजूद महिला बच्चे को साथ लेकर अपने पति के साथ रहने के बजाय प्रेमी के पास जाने की इच्छा जताती रही। महिला का कहना था उसकी शादी को चार साल बीत गए हैं, उसका पति सही ढंग से घर के खर्चे नहीं चला पाता है, इसलिए वह प्रेमी के साथ रहना चाहती है।
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इस दौरान पति भी उसे समझाने का प्रयास करता रहा लेकिन महिला ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन और गांव के कुछ लोग भी कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने महिला को परिवार के साथ रहने और अपना फैसला बदलने के लिए समझाया। इसके बावजूद महिला अपनी जिद पर कायम रही।
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सीओ राहुल यादव का कहना है कि परिवार की काउंसलिंग कराई जा रही है। दो परिवारों के बीच का मामला है।