फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   One accident devastates three families; a fourth death plunges Rampura into mourning

Hapur News: एक हादसे ने उजाड़े तीन परिवार, चौथी मौत से रमपुरा में पसरा मातम

Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
One accident devastates three families; a fourth death plunges Rampura into mourning
कारीगर राजू का फाइल फोटो।
पिलखुवा। साहिबाबाद में हुए विस्फोट ने रमपुरा के तीन परिवारों को ऐसा जख्म दिया है, जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकेगी। हादसे में घायल एक और कारीगर की रविवार देर रात मौत हो गई। एक ही मोहल्ले में चौथी मौत से शोक की लहर है।
विज्ञापन

रमपुरा निवासी राजू (32) मजदूरी कर परिवार की आजीविका में हाथ बंटाते थे। तीन भाइयों संजय, राजू और गौरव में वह मंझले थे। पिता दयाचंद और मां माया के साथ पूरा परिवार मजदूरी कर गुजर-बसर करता था। राजू की शादी भी नहीं हुई थी। परिवार को उनसे भविष्य की उम्मीदें थीं लेकिन हादसे ने सब छीन लिया।
विज्ञापन

गौरतलब है कि साहिबाबाद में रावण का पुतला बनाने के दौरान हुए विस्फोट में इससे पहले रमपुरा निवासी अनिल कुमार की छह अक्तूबर उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उनके बेटे ऋषभ ने नौ अक्तूबर को दम तोड़ दिया। इसके बाद रमपुरा निवासी कारीगर महेंद्र (42) की 10 अक्तूबर देर रात को उपचार के दौरान मौत हो गई। अब राजू की मौत से हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या चार हो गई है। तीन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिन घरों में अपनों की वापसी की उम्मीद थी, वहां अब मातम पसरा है।

कारीगर राजू का फाइल फोटो।

कारीगर राजू का फाइल फोटो।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed