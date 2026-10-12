Hapur News: एथलेटिक्स में सात और कबड्डी में तीन खिलाड़ियों का मंडल स्तरीय ट्रायल के लिए चयन

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जिला उपक्रीड़ा अधिकारी अरुण ने बताया कि एथलेटिक्स ट्रायल में रुद्राक्ष त्यागी का चयन 100 और 200 मीटर दौड़ के लिए हुआ है। अहमद का चयन 600 मीटर, फैजान का 200 मीटर, आरव का 600 मीटर, मोहम्मद फैजान का 400 मीटर दौड़ और शुभम का लंबी कूद, उजैर का चयन ऊंची कूद के लिए हुआ है। सभी चयनित खिलाड़ी 13 अक्तूबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित मंडल स्तरीय ट्रायल में भाग लेंगे।वहीं, जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के जिला स्तरीय ट्रायल में दिव्या शर्मा, हिमांशी सैनी और निधि का चयन मंडल स्तरीय ट्रायल के लिए हुआ है। ये तीनों खिलाड़ी भी 13 अक्तूबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।