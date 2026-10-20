फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Child killed in collision with tractor-trolley; parents injured

Bulandshahar News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से मासूम की गई जान, माता-पिता घायल

Tue, 20 Oct 2026 11:19 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Child killed in collision with tractor-trolley; parents injured
डिबाई मयंक का फाइल फोटो।
डिबाई। थाना क्षेत्र के गांव सतोहा-करनसिंहपुर के निकट ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दो वर्षीय मासूम की मौत हो गई।
विज्ञापन

वहीं, मासूम की गर्भवती मां, पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। मां की हालत गंभीर होने के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

गांव हरजी थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ निवासी अनिल कुमार (26) ने बताया कि वह चेन्नई में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। मंगलवार की दोपहर बाइक से पत्नी सावित्री (24) व पुत्र मासूम मयंक (2) के साथ ससुराल थाना डिबाई क्षेत्र के गांव करनसिंहपुर जा रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

गांव सतोहा-करनसिंहपुर के निकट ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने तेजी और लापरवाही के साथ उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह, पत्नी, बेटा घायल हो गए।
बेटे मयंक के गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उन्हें और पत्नी को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। पत्नी की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।

मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से बाइक, ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस आरोपी चालक की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। -मधुप सिंह, सीओ डिबाई।

डिबाई मयंक का फाइल फोटो।

डिबाई मयंक का फाइल फोटो।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें