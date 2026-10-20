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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   ADM (Judicial) Bharat Ram suffers brain hemorrhage; condition critical

Bulandshahar News: एडीएम न्यायिक भरत राम को ब्रेन हेमरेज, हालत गंभीर

Tue, 20 Oct 2026 11:26 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:26 PM IST
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बुलंदशहर। एडीएम न्यायिक भरत राम यादव को ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह वेंटिलेटर पर हैं। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है।
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उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना से प्रशासनिक महकमे में चिंता का माहौल है। रविवार को एडीएम न्यायिक भरत राम यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया। जांच के बाद उन्हें ब्रेन हेमरेज होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद से अस्पताल में वेंटीलेटर पर रखते हुए उनका उपचार किया जा रहा है। उनकी स्थिति गंभीर होने के चलते चिकित्सक लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।
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भरत राम को करीब एक साल पहले बुलंदशहर जिले में एडीएम न्यायिक के पद पर तैनाती मिली थी। उनकी तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में चिंता है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डीएम कुमार हर्ष ने बताया कि चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है।
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