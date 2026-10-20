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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Motorcyclist killed, two injured in collision between motorcycle and Magic (three-wheeler)

Bulandshahar News: बाइक-मैजिक की भिड़ंत में बाइक सवार की मौत, दो घायल

Tue, 20 Oct 2026 11:26 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:26 PM IST
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शिकारपुर। मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे पर मंगलवार को सलेमपुर की मढैया के पास बाइक और मैजिक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक कृष्णा (20) की मौत हो गई। वहीं, उसके दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए।
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नगर के मोहल्ला मुफ्तीवाड़ा निवासी हल्लू ने बताया कि मंगलवार की शाम उनके बेटे कृष्णा अपने साथी हितेश सैनी और अयान के साथ बाइक से बुलंदशहर से घर लौट रहे थे। सलेमपुर की मढैया के पास वाहन को ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे मैजिक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल कृष्णा की मौके पर ही मौत हो गई।
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हितेश और अयान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि हादसे में कृष्णा की मौत हो गई। वहीं उसके दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
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