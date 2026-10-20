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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Five people injured in collision between two bikes

Bulandshahar News: दो बाइकोंं की टक्कर में पांच लोग घायल

Tue, 20 Oct 2026 11:26 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:26 PM IST
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खुर्जा। जेवर मार्ग पर सोमवार रात को दो बाइकें आपस में टकरा गईं, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। खुर्जा कस्बा निवासी विमल ने बताया कि सोमवार रात को वह बाइक पर अपने साथी सोरन और तीन वर्षीय बेटे के साथ बैठकर जेवर से वापस घर लौट रहे थे।
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जब वह लोग जेवर मार्ग पर फिरोजपुर गांव के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीनों और दूसरी बाइक सवार उपदेश व हिमांशु निवासी जहांगीरपुर घायल हो गए। राहगीरों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उपचार के बाद वह अपने घर लौट गए।
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