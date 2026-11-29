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नगर पालिका क्षेत्र में छोटे-बड़े 114 पार्क हैं। इनमें 68 बड़े पार्क शामिल हैं। पहले चरण में 30 पार्कों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है। एक पार्क में सिस्टम लगाने पर करीब 36 हजार रुपये खर्च होंगे। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक सभी 30 पार्कों में काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान पार्कों और आसपास के मकानों की छतों से आने वाला पानी कई बार नालियों में बहकर बर्बाद हो जाता है। मकानों की छतों के पाइप भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़े जाएंगे, ताकि पानी जमीन में पहुंच सके। जलकल विभाग के जेई रजत त्रिपाठी ने बताया कि सिस्टम में फिल्टर पिट, जाली, बजरी और गिट्टी के माध्यम से पानी को साफ कर जमीन में उतारा जाएगा। इससे जलभराव की समस्या कम होगी और भूजल स्तर में सुधार आएगा। टांडा स्थित पार्क में पहला सिस्टम लगाया जा चुका है। आगे अन्य पार्कों में भी इसे स्थापित किया जाएगा। जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।