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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   BSF jawan from Yabapur village, Dibai, dies in a road accident.

Bulandshahar News: डिबाई के गांव याबापुर निवासी बीएसएफ के जवान की सड़क हादसे में मौत

Mon, 14 Sep 2026 10:34 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:34 PM IST
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BSF jawan from Yabapur village, Dibai, dies in a road accident.
बुलंदशहर डिबाई से मृतक लायक राम का फाइल फोटो।
डिबाई। कोतवाली क्षेत्र के गांव याबापुर निवासी लायक राम (59) की ओडिशा के भुवनेश्वर में सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना से परिवार, गांव व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सोहनपाल सिंह ने बताया कि उनके पिता लायक राम बीएसएफ में उपनिरीक्षक थे। उनकी तैनाती ओडिशा में थी।
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रविवार की रात में वह बीएसएफ के जवानों के साथ सरकारी वाहन से जा रहे थे। भुवनेश्वर में उनकी गाड़ी खराब हो गई। जवान गाड़ी को ठीक करने लगे। उनके पिता सड़क पर टहल रहे थे। इसी दौरान उन्हें सड़क से होकर गुजर रहे वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी जवानों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
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जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया कि परिवार में वह, उनकी मां, तीन भाई, एक बहन है। बड़ी बहन गीता कुमारी, भाई योगेश कुमार और उनकी शादी हो चुकी है। बताया कि उनके पिता का पार्थिव शरीर ओडिशा से रवाना हो चुका है।
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