Bulandshahar News: डिबाई के गांव याबापुर निवासी बीएसएफ के जवान की सड़क हादसे में मौत

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रविवार की रात में वह बीएसएफ के जवानों के साथ सरकारी वाहन से जा रहे थे। भुवनेश्वर में उनकी गाड़ी खराब हो गई। जवान गाड़ी को ठीक करने लगे। उनके पिता सड़क पर टहल रहे थे। इसी दौरान उन्हें सड़क से होकर गुजर रहे वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी जवानों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया कि परिवार में वह, उनकी मां, तीन भाई, एक बहन है। बड़ी बहन गीता कुमारी, भाई योगेश कुमार और उनकी शादी हो चुकी है। बताया कि उनके पिता का पार्थिव शरीर ओडिशा से रवाना हो चुका है।