Bulandshahar News: घरों में चोरी करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

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सीओ शोभित कुमार अत्री ने बताया कि रविवार सुबह खुर्जा नगर पुलिस झाझर रोड पर गांव भौपुर के पास चेकिंग कर रही थी। तभी बिना नंबर की बाइक देख पुलिस ने चालक को रोकने का इशारा किया। आरोपी बाइक वापस मोड़कर खेतों की तरफ भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रोक लिया।पुलिस से घिरता देख आरोपी ने फायरिंग की, बचाव में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। आरोपी की पहचान नौशाद निवासी सारसौल जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चोरी की फिराक में क्षेत्र में घूम रहा था।आरोपी ने एक दिन पहले गुलशन विहार कॉलोनी में एक घर से गहने चोरी किए थे। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।