यूपी: खुर्जा हाईवे पर टहलता दिखा 10 फीट लंबा मगरमच्छ, मची अफरातफरी; ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा

खुर्जा-छतारी हाईवे स्थित नगलिया मार्ग पर सोमवार देर रात को दस फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को कड़ी मशक्कत के साथ काबू किया और वन विभाग को सूचना दी।

विज्ञापन

वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी आदित्य सिंह ने बताया कि सोमवार रात को छतारी क्षेत्र में मगरमच्छ मिलने की सूचना मिली थी। तभी एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। वहीं, मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने सतर्कता बरतते हुए वाहन चालकों को दूर रहने की सलाह दी।ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को काबू कर लिया। वहीं, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लिया और संरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।