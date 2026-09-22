यूपी: खुर्जा हाईवे पर टहलता दिखा 10 फीट लंबा मगरमच्छ, मची अफरातफरी; ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा
अमर उजाला नेटवर्क, छतारी (बुलंदशहर) Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 05:44 PM IST
सार
खुर्जा-छतारी हाईवे पर सोमवार देर रात एक दस फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू किया और वन विभाग को सूचना दी।
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विस्तार
खुर्जा-छतारी हाईवे स्थित नगलिया मार्ग पर सोमवार देर रात को दस फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को कड़ी मशक्कत के साथ काबू किया और वन विभाग को सूचना दी।
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वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी आदित्य सिंह ने बताया कि सोमवार रात को छतारी क्षेत्र में मगरमच्छ मिलने की सूचना मिली थी। तभी एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। वहीं, मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने सतर्कता बरतते हुए वाहन चालकों को दूर रहने की सलाह दी।
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ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को काबू कर लिया। वहीं, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लिया और संरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
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