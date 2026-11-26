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दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 20 नवंबर शाम करीब 7 बजे दिनेश का भतीजा रवि और रजनीश चंद्र बाइक से घर लौट रहे थे। कलौरा-सलेमपुर के बीच तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। दोनों गिर पड़े, ट्रैक्टर का पहिया रवि के पैर पर चढ़ गया। उसके सिर, पैर और कंधे में गंभीर चोटें आईं। चालक भाग गया। घायल को पहले दातागंज अस्पताल ले जाया गया, फिर बरेली रेफर किया गया। उसका वहां एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। जांच कराई जा रही है। संवाद

दातागंज। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने दिनेश की तहरीर के आधार पर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।